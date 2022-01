Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Tageswohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Viersen-Boisheim (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 15.30 und 17.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Alt-Breyeller-Weg in Boisheim ein. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Seitentür. Während der Eigentümer im Dachgeschoss schlief, durchsuchten die Täter das Haus und stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (41)

