Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kollision zwischen Pkw und Pedelecfahrerin - Pedelecfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Montag den 10.01.2022 kam es gegen 16:50 Uhr an der Einmündung der Straße "An den schwarzen Pfählen" auf die Alte Bruchstraße in Viersen zu einer Kollison zwischen einer 55- jährigen Viersener Pedelecfahrerin und einem 25-jährigen Neusser Pkw-Führer. Der Pkw-Führer übersah beim Rechtsabbiegen in die Straße "An den schwarzen Pfählen" die parallel rechts neben ihm, auf dem dafür zugelassenen kombinierten Geh-/Radweg in gleiche Richtung fahrende Pedelecfahrerin. Es kam zur Kollision, wobei die Pedelecfahrerin zu Fall kam. Sie verletzte sich hierbei leicht am Kopf. /RB (40)

