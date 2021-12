Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg: Einbrecher schlagen tagsüber zu

Duisburg (ots)

Im Büro, in der Schule oder beim Einkaufen - Die Zeit zu der die Bewohner nicht zu Hause waren, nutzten Einbrecher am Dienstag (14. Dezember) in vier Fällen. Tagsüber zwischen 6:30 Uhr und 18 Uhr schlugen die Unbekannten im Stadtgebiet zu. Nicht selten machen sie sich die früh einsetzende Dunkelheit zu Nutze. Die Langfinger schlagen Scheiben ein, greifen durch auf Kipp stehende Fenster oder hebeln sich Zugänge auf. Unerkannt flüchten die Diebe dann hauptsächlich mit tragbaren Elektrogeräten, Schmuck oder Bargeld.

Die Polizei rät den Bürgerinnen und Bürgern:

- Schließen Sie Ihre Wohnungstüren ab. Auch wenn Sie nur mal kurz weg wollen. - Lassen Sie auch in den Obergeschossen keine Fenster auf Kipp stehen. - Heruntergelassene Rolladen können zumindest abschreckend wirken, bieten aber keinen 100%

Schutz.

- Aufmerksame Nachbarn: Höre ich ein ungewöhnliches Klirren oder Hebelgeräusche? Sind meine

Nachbarn nicht gerade weggefahren oder normalerweise arbeiten? Rufen Sie umgehend die Notrufnummer 110 der Polizei!

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell