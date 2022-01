Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst -St.Tönis: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Tönisvorst (ots)

Am Montagvormittag gegen 11:35 Uhr kam es zu einem Alleinunfall eines 79-jährigen Pedelecfahrers in Tönisvorst. Dieser befuhr den Corneliusplatz in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach späteren, eigenen Angaben kam er aufgrund von Glatteis ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Er wurde mittels eines RTW ins KH verbracht und verblieb dort stationär. /RB (38)

