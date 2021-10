Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in evangelisches Jugendheim: Mercedes Sprinter entwendet - Haan - 2110139

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (25. Oktober 2021) sind bislang noch unbekannte Täter in das evangelische Jugendheim an der Alleestraße in Haan eingebrochen. Zudem entwendeten sie einen Mercedes Sprinter. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet hierbei um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kletterten im Zeitraum zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens noch unbekannte Täter über ein Baugerüst an ein rückwärtig gelegenes Fenster des evangelischen Jugendheims, welches sie gewaltsam aufhebelten. Im Anschluss durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie unter anderem einen Fernseher sowie die Schlüssel eines Mercedes Sprinter, der hinter dem Haus geparkt war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten die Täter mit dem entwendeten Schlüssel den Sprinter und fuhren damit mitsamt ihrer Tatbeute davon. Gegen 7 Uhr morgens stellte dann der Hausmeister den Einbruch sowie den Fahrzeugdiebstahl fest und alarmierte die Polizei. Diese nahm vor Ort erste Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Zudem wurde das entwendete Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Bei dem geklauten Transporter handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen ME-CV 8966. Das 13 Jahre alte Fahrzeug hat noch einen Zeitwert von etwa 10.000 Euro und ist rund 123.000 Kilometer gelaufen.

Hinweise auf Täter ergaben sich bei den ersten Ermittlungen bislang noch keine. Daher fragt die Polizei: Wer weiß, wer in das Jugendheim eingebrochen ist oder kann sonstige Angaben zu dem Einbruch oder dem entwendeten Sprinter machen? Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell