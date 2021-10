POL-ME: Kontrolle wird zum Volltreffer - Ratingen - 2110140

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Dienstag (26. Oktober 2021) wurde ein 46-jähriger Radfahrer von einer Streifenwagenbesatzung auf dem Europaring in Ratingen kontrolliert. Der Mann war den Beamten wegen seiner unsicheren Fahrweise und einem ebenfalls mitgeführten Kinderfahrrad aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Fahrräder wurden wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt, ebenso ein nicht auf ihn ausgestelltes Ausweisdokument sowie eine dazugehörige EC-Karte. Die Beamten brachten den Mann zur Blutprobenentnahme zur Wache und leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen den Ratinger ein. Die Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände dauern derzeit noch an.

Das war geschehen:

Gegen 02:30 Uhr fiel einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung ein Fahrradfahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Mann befuhr den Europaring in Richtung Schützenstraße und transportiere mit einer Hand ein Kinderfahrrad mit sich. Die Beamten entschlossen sich, den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle zu überprüfen. Der 46-jährige Ratinger reagierte im Rahmen der Kontrolle auffallend nervös. Während der Befragung zeigte der Mann weitere Ausfallerscheinungen, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hinwiesen. Im Rahmen einer körperlichen Durchsuchung konnten die Beamten eine geringe Menge Kokain auffinden, welches sichergestellt wurde. Auch ein Ausweisdokument sowie eine EC-Karte, welche nicht auf den 46-Jährigen ausgestellt waren, wurden wegen des Verdachts der Fundunterschlagung sichergestellt. Da der Ratinger weder den Besitz noch die Herkunft der von ihm mitgeführten Fahrräder glaubhaft belegen konnte, wurden sowohl das blaue Fahrrad der Marke "Elops" als auch das blau-grau-schwarze Kinderfahrrad der Marke "Mirage" zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Zur weiteren Beweisführung wurde der polizeilich bereits wegen unterschiedlicher Delikte in Erscheinung getretene 46-Jährige zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Hier wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Ein vorab freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Kokain und THC.

Die Beamten fertigten gleich mehrere Strafanzeigen gegen den Mann. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der 46-Jährige von der Polizeiwache entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Herkunft der sichergestellten Gegenstände übernommen. Sie bittet potentielle Geschädigte, aber auch mögliche Zeugen, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

