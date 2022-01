Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath (ots)

Am Montag 10.01.2022 zwischen 08:40 Uhr und 18:45 Uhr hebelten unbekannte Täter zunächst vergeblich an der rückwärtigen Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf der Schaphauser Straße in Grefrath. Hiernach hebelten sie ein rückwärtiges Fenster auf. Ob die Täter ins Haus einstiegen oder ob sie bei der weiteren Tatausführung gestört wurden, steht zur Zeit noch nicht fest. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /RB (35)

