Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Glatteisunfälle am Montagmorgen

Kreis Viersen (ots)

Am heutigen Montag kam es kreisweit zu etwa 20 Unfällen, bei denen Glatteis eine Rolle spielte. Bei einigen Unfällen wurden Menschen verletzt. So fuhr gegen 05.00 Uhr ein 20-jähriger Wegberger mit seinem Pkw auf der L 372 von Amern in Richtung Niederkrüchten. Im Bereich der Mülrather Mühle kam er auf Grund der glatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich. Mit leichten Verletzungen wurde der 20-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 06.30 Uhr stürzte ein 63-jähriger Viersener mit seinem Fahrrad auf der Lindenstraße in Viersen. Ursache war auch hier die glatte Straße. Gegen 07.30 Uhr stürzte ein 56 Jahre alter Radfahrer aus St. Tönis, als der den Kreisverkehr Ringstraße / Schulstraße verlassen wollte. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Fahren Sie bei den winterlichen Temperaturen besonders vorsichtig. Achten Sie auf die Straßenverhältnisse, insbesondere auf Landstraßen, bei denen sich Feld und Wald abwechseln. Sorgen Sie als Autofahrer auch dafür, dass vor Antritt der Fahrt alle Scheiben frei sind und sie in alle Richtungen eine gute Sicht haben. Halten Sie genug Abstand zum vorausfahrenden Pkw. /wg (34)

