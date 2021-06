Polizei Hagen

POL-HA: Streitigkeiten zwischen zwei Männern löst Großeinsatz der Polizei aus

Hagen-Mitte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (13.06.2021) kam es im Bereich des Hauptbahnhofs zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ausgangspunkt der Situation auf dem Berliner Platz waren Streitigkeiten zwischen einem 28-jährigen Hagener und einem 23-jährigen Wuppertaler. Sie entstanden gegen 01.30 Uhr in der Bahnhofstraße. In diesem Zusammenhang setzte der 23-Jährige Pfefferspray ein und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern. Die beteiligten Personen liefen anschließend auf den Berliner Platz. Als die ersten Polizeibeamten dort eintrafen, kamen immer mehr Personengruppen und Einzelpersonen hinzu und mischten sich in das Geschehen ein. Es entstanden Solidarisierungseffekte und es herrschte eine aggressive Grundstimmung. Durch das Hinzuziehen weiterer Unterstützungskräfte konnten die Lage beruhigt und die Parteien voneinander getrennt werden. Zeitweise waren über zehn Streifenwagen auf dem Berliner Platz im Einsatz. Die Beamten nahmen zwei Personen in Gewahrsam und fertigten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. (sen)

