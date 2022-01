Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath (ots)

Am Montag 10.01.2022 zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die zum rückwärtigen Garten gelegene Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf der Straße "Heudonk" in Grefrath auf und gelangten so ins Objekt. Sie durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten neben Schmuck einen 4stelligen Geldbetrag. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /RB (36)

