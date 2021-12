Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung am Papenberg - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Papenberg

19.12.2021, 00.15 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Lokalität in der Straße Papenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf eine Person mit einem gefährlichen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und verletzt wurde.

Die Polizei wurde gegen 00.15 Uhr alarmiert, dass im Rahmen einer Auseinandersetzung eine Person verletzt wurde. Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Zeugen, die Hinweise auf einen flüchtigen weißen VW mit Wolfsburger Kennzeichen gaben. In diesem sollten Beteiligte der Auseinandersetzung geflohen sein.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass das 31 Jahre alte Opfer bereits im Helmstedter Klinikum behandelt wurde, aber keine weiteren Angaben zur Sache machen konnte.

Die Polizei bittet darum, dass Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen VW oder dem Sachverhalt machen können, sich bei den Ermittlern im Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 melden.

