Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeug- und Katalysatoren-Diebstähle - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Am Krokusplan 2021 0152 8130 17.12.2021, 18.30 Uhr - 18.12.2021, 18.50 Uhr

Wolfsburg, OT Velstove, Rote Kuhlen 2021 0152 7930 16.12.2021, 11.00 Uhr - 18.12.2021, 14.00 Uhr

Vom Freitag auf Samstag verschwand in der Zeit zwischen 18.30 Uhr bis 18.50 Uhr von einem Gemeinschaftsparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus ein weinroter VW Polo. Das kuriose bei diesem Diebstahl ist, dass der PKW wenige Meter weiter, allerdings ohne Katalysator, wieder aufgefunden wurde. Ob die Täter es sich anders überlegt hatten oder es von Anfang an auf den Katalysator abgesehen hatten bleibt ungeklärt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen.

In Velstove in der Straße Rote Kuhlen entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstagmorgen 11.00 Uhr und Samstagnachmittag 14.00 Uhr von einem grünen VW Polo ebenfalls den Katalysator. Das Fahrzeug stand vor dem Wohnhaus des Geschädigten. Als dieser Am Samstagnachmittag in sein Auto stieg und losfahren wollte, bemerkte er durch überlaute Motorgeräusche den Diebstahl.

Die Polizei hofft in beiden Fällen auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

