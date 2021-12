Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Corona-Maßnahmen - Polizei kontrolliert ÖPNV (Korrekturmeldung)

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 16.12.2021

Am Donnerstag fand landesweit ein Kontrolltag zur Bekämpfung und Eindämmung der Corona Pandemie statt. Der Schwerpunkt der Kontrollen sollte hierbei auf der Überwachung des ÖPNV liegen.

Dementsprechend kontrollierte die Polizei in Stadt und Landkreis Helmstedt an verschiedenen Örtlichkeiten Busse im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und Geschäfte in der Innenstadt. Die Kontrollmaßnahmen in Helmstedt, Königslutter und Schöningen verliefen störungsfrei und wurden von der Öffentlichkeit durchweg positiv aufgenommen. Erfreulicherweise hielten sich alle an die vorgeschriebenen Regeln.

