Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte werfen Steine von Brücke - Polizei sucht wichtige Zeugin

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Elmstraße

15.12.2021, 13.00 Uhr

Am Mittwochmittag wurde durch derzeit unbekannte Täter ein Stein von der Fußgängerbrücke zwischen Volks- und Schloßpark auf den VW Up einer 54-Jährigen aus Schöningen geworfen, die auf der Elmstraße unter der Brücke hindurchfuhr. Das Geschoss traf den VW Up auf der Frontscheibe richtete jedoch keinen Schaden an. Wie durch ein Wunder wurde die Fahrerin nicht verletzt (wir berichteten).

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Im Rahmen dieser Ermittlungen konnten neue Hinweise erlangt werden.

Hierbei wird eine junge vermutlich weibliche Person die u.a. mit einem auffallend langen rosa, altrosa oder pinken Schal zur Tatzeit gegen 13.00 Uhr, vom Volkspark über die Brücke in Richtung Schloßpark gelaufen ist, als wichtige Zeugin gesucht.

Die Polizei bittet die Zeugin oder weitere Zeugen die Hinweise zu dieser Zeugin oder der eigentlichen Tat geben können, sich bei der Polizei Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell