Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kiosk - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg OT Mörse, Feldscheunenweg

14.12.2021, 18.20 Uhr - 15.12.2021, 06.55 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Kiosk in der Straße Feldscheunenweg eingebrochen. Dabei haben sie einen Schaden angerichtet, der sich nach ersten Schätzungen im vier- bis fünfstelligen Bereich belaufen dürfte.

Nach derzeitigem, polizeilichen Kenntnisstand gelangten zwischen Dienstagabend 18.50 Uhr und Mittwochmorgen 06.55 Uhr die derzeit unbekannten Täter über den rückwärtigen Bereich des Tatobjekts auf das Dach des Kiosks.

Hier beseitigten sie gewaltsam Teile der Dacheindeckung und stiegen durch das entstandene Loch in die darunterliegenden Räumlichkeiten.

Ein hier aufgefundener Tresor wurde mittels brachialer Gewalt geöffnet. Darin befindliche Postwertzeichen sowie Bargeld in einer noch zu ermittelnder Höhe wurden durch die Unbekannten entwendet.

Anschließend verließen die Täter den Ort des Geschehens und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten, insbesondere Hundebesitzer oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte an das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell