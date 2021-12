Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Täter stehen Katalysatoren von zwei Fahrzeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Goerdeler Straße

13.12.2021, 23.10 Uhr bis 14.12.2021, 09.15 Uhr

Unbekannte Täter stahlen in der der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagvormittag die Katalysatoren eines Opel Vectra und eines VW Lupo, welche auf einem Parkplatz an der Goerdeler Straße geparkt waren. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Der 29-Jährige Besitzer des Opel parkte seinen Pkw am Montagabend auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Goerdeler Straße. Als er das Fahrzeug am Dienstagmorgen startete, bemerkte er merkwürdige Geräusche. Eine Nachschau ergab, dass der Katalysator fehlte. Daraufhin verständigte der Wolfsburger die Polizei.

Noch bei der Aufnahme durch die eingesetzten Beamten meldete sich die 86-jährige Eigentümerin des VW Lupo. Die Seniorin hatte ihren Pkw ebenfalls am Montagabend auf dem Parkplatz geparkt. Als sie mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, wunderte auch sie sich über die plötzliche Lautstärke. Sie benachrichtigte ihre Tochter, die feststellen musste, dass der Katalysator gestohlen worden war.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Wache in der Heßlinger Straße unter 05361/4646-0

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell