POL-KA: (KA) Waghäusel-Wiesental - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Bäckerei in Waghäusel-Wiesental eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Die Täter verschafften sich gegen 02.30 Uhr über die Haupteingangstüre gewaltsam Zutritt zum Innenraum der in der Mannheimer Straße gelegenen Bäckereifiliale. Nachdem die Tür aufgehebelt war, demontierten und entwendeten sie einen kleineren Wandtresor. Im Safe befanden sich einige hundert Euro Bargeld. Ähnlich hoch liegt der Sachschaden. Laut einem Zeugen könnten womöglich drei Täter am Werk gewesen sein von denen jedoch keine näheren Beschreibungen vorliegen. Über das benutzte Fahrzeug liegen ebenfalls nur vage Informationen vor. Es könnte sich um einen Audi mit Karlsruher Kfz-Zulassung gehandelt haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07256 / 9329-0 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

