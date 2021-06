Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Technischer Defekt eines Ofens löste Brandalarm in Schule aus

Aufgrund eines technisches Defekts an einem Keramikbrandofen löste am Dienstag gegen 13.20 Uhr der Brandmelder im Untergeschoß einer Schule in der Mozartstraße aus. Daraufhin begaben sich alle Schüler und Lehrkräfte ins Freie. Die Freiwillige Feuerwehr Östringen, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte einen Brandausbruch verhindern und den betreffenden, stark verrauchten Raum belüften. Personen kamen nicht zu Schaden.

