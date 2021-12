Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tote Katzen bei der Polizei gemeldet - Eine gestohlene Katze konnte der glücklichen Besitzerin lebend zurückgebracht werden - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Lehre, Kreisstraße 35, Feldweg zwischen Groß Brunsrode und Klein Brunsrode 03.12.2021, 10.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf zwei tote und eine gestohlene Katze im Bereich des Waldstückes an der Kreisstraße 35 zwischen Groß Brunsrode und Klein Brunsrode geben können.

Am Vormittag des 03.12.2021 war eine 51-Jährige auf einem Feldweg in der Nähe der Kreisstraße 35 unterwegs. In der Nähe eines umzäuntes Teiches traf sie auf ein Paar und einen unbekannten Mann, die sich offensichtlich stritten. Vor den Personen lagen eine kleine und eine große nasse tote Katze. Der Unbekannte hielt einen sich bewegenden Sack in der Hand aus dem klägliche Geräusche kamen. Die 51-Jährige trat zu der Gruppe hinzu und forderte den Mann auf, ihr den Sack zu geben. Dieser Aufforderung kam er zögernd nach und flüchtete dann in den Wald. Als die Frau in den Sack sah, schaute sie eine nasse aber zum Glück unverletzte Katze an. Sie nahm das verängstigte Tier mit und brachte sie zu einer Bekannten. Nach einem Aufruf in den sozialen Medien konnte die Besitzerin der Katze aus Flechtorf einen Tag später gefunden und beide glücklich vereint werden.

Bei einer Absuche des Feldweges durch die Polizei konnten keine toten Katzen mehr aufgefunden werden.

Der Unbekannte war etwa 30-35 Jahre und 1,75 Meter groß. Er wirkte auffallend dünn und hatte ein südländisches Aussehen. Der Mann hatte nackenlange dunkle Haare, dunkle Augen und einen Vollbart. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkle Winterjacke und dunkle Strickjacke. Die Bekleidung machte einen ungepflegten Eindruck.

Das Paar war etwa 30 Jahre. Die Frau hatte dunkle lange Haare und trug eine beigefarbene Winterjacke. Der Mann wirkte sportlich und war etwa 1,75 Meter groß.

Die Polizei sucht das Paar als Zeugen und weitere Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder auf die getöteten Katzen geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Lehre unter der Telefonnummer 05308/990930.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell