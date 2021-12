Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte werfen Steine von Brücke - Personen wurden durch Zufall nicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Elmstraße

15.12.2021, 13.00 Uhr

Unbekannte Personen warfen am Mittwochmittag einen Stein von einer Brücke an der Elmstraße und trafen den VW Up einer 54-Jährigen aus Schöningen. Wie durch ein Wunder wurde weder die Fahrerin verletzt noch der Pkw beschädigt.

Die Schöningerin befuhr zur Mittagszeit die Elmstraße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Fußgängerbrücke, die den Schlosspark und den Volkspark verbindet, bemerkte sie eine kleine Gruppe Jugendlicher auf der Brücke. Sie verlangsamte ihr Fahrzeug und fuhr unter der Brücke durch. Plötzlich hörte sie einen Knall und bemerkte, dass ihre Windschutzscheibe von einem Stein getroffen worden war. Die Frau hielt sofort an, konnte die Personen jedoch nur noch weglaufen sehen. Glücklicherweise behielt sie trotz des Schreckens die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass es zu keinen Verletzungen und Schäden kam. Die erschrockene 54-Jährige fuhr umgehend zur Polizei und erstattete eine Anzeige.

Bei den Personen soll es sich um Jugendliche im Alter von etwa 14 Jahren gehandelt haben. Einer hatte kurze blonde Haare und trug eine schwarz-weiße Jacke. Alle Personen sollen Rucksäcke mit sich geführt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Personen geben können, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell