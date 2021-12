Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trickdieb stiehlt Rentner Geldscheine aus Portemonnaie

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Marktstraße

16.12.2021, 11.45 Uhr

Einem Trickdieb fiel ein 82 Jahre alter Wolfsburger zum Opfer. Es geschah am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr in der Marktstraße, vor einem dortigen Geldinstitut. Der ältere Herr saß in seinem Fahrzeug, einem blauen VW Touran, als er von einer männlichen Person angesprochen und darum gebeten wurde eine Münze in Kleingeld zu Wechseln.

Der Rentner nahm seine Geldbörse in die Hand und war bemüht dem Wusch des Unbekannten nachzukommen, als der Fremde plötzlich selbst in das Portemonnaie des älteren Herrn griff. Der ältere Herr war völlig überrascht und ehe er sich versah, war der Fremde auch schon auf der anderen Straßenseite verschwunden. Der 82-Jährige fuhr davon und als er beim nächsten Stopp in seine Geldbörse sah, stellte er fest, dass alle Geldscheine verschwunden waren.

Der Unbekannte war 60 bis 70 Jahre alt, etwa 170 cm groß und hatte volles schwarzes Haar. Er sprach akzentfreies Deutsch hatte aber dennoch ein aus dem arabischen Raum herrührendes Erscheinungsbild.

Die Polizei hofft darauf, dass Passanten oder andere Besucher des Geldinstituts die Szenerie beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben, oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell