Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hude

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 20. Dezember 2021, gegen 05:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hude entstanden.

Zur Unfallzeit fuhr ein 72-jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten mit einem Sattelzug an der Anschlussstelle Hude auf die Autobahn 28 in Richtung Stuhr auf. Beim mitgeführten Sattelanhänger handelte es sich um einen Muldenkipper, der zum Beispiel für den Transport von losen Schüttgütern genutzt wird. Zum Abladen werden diese Mulden ausgefahren. Die mitgeführte Mulde des 72-Jährigen befand sich bei Fahrtantritt noch im ausgefahrenen Zustand, was der Mann nicht bemerkte. Nach dem Auffahren auf die Autobahn 28 kam es zur Kollision zwischen der ausgefahrenen Mulde und der Brücke, über die die Bremer Straße führt. Der komplette Sattelzug kippte anschließend auf die rechte Seite und blieb auf dem Beschleunigungsstreifen liegen.

Der entstandene Schaden am Sattelzug wurde auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Brücke muss erst von Sachverständigen begutachtet werden. Der entstandene Schaden konnte noch nicht eingegrenzt werden.

Zunächst war eine Sperrung des rechten Fahrstreifens erforderlich. Für die Bergung des Sattelzuges kam ein Kran zum Einsatz, wofür ab 09:15 Uhr die Autobahn 28 in Richtung Stuhr voll gesperrt werden musste. Es bildete sich ein Satu mit einer Länge von sieben Kilometern.

