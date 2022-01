Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bengel (ots)

In der Zeit von Sonntag, 23.01.2022, 20.00 Uhr, bis Montag, 24.01.2022, 15.30 Uhr, war in der Trierer Straße in Bengel ein Pkw, BMW, abgestellt. In diesem Zeitraum wurde an dem Fahrzeug die gesamte Beifahrerseite zerkratzt, ein Außenspiegel sowie Frontblenden beschädigt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich, unter Tel. 06571 / 926-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell