Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Firmengebäude in 54595 Prüm-Dausfeld, Dausfelder Höhe

Prüm (ots)

In der Zeit von Freitag, den 21.01.2022, ca. 17:00 Uhr, bis Montag, den 24.01.2022, gegen 07:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Straße "Dausfelder Höhe" in Prüm-Dausfeld in eine Glaserei einzubrechen. Die konkrete Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail piprüm.dgl@polizei.rlp.de bei der PI Prüm zu melden.

