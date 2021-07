Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Montag, 26. Juli 2021:

Peine (ots)

Peine: Verkehrsunfallflucht

Samstag, 24.07.2021, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 25.07.2021, 18:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug zwischen Samstagabend und Sonntagabend gegen einen in der Kampstraße in Peine ordnungsgemäß zum Parken am rechten Fahrbahnrand abgestellten blauen PKW VW Golf. Hierbei war am Golf Sachschaden in Höhe von zirka 1200 Euro an der hinteren linken Fahrzeugseite entstanden. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise: 05171 / 999-0.

