Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg löst Hausparty auf - Sicherstellung einer größeren Menge Betäubungsmittel

Steinebrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei Bitburg bekannt, dass in einer Wohnung in Steinebrück eine Feier mit ca. 20-25 Personen stattfindet. Weiter bestand der Verdacht, dass auf dieser Feier Betäubungsmittel in Umlauf gebracht und konsumiert werden. Die Örtlichkeit wurde daraufhin durch Kräfte der Polizeiinspektion Bitburg sowie benachbarter Polizeiinspektionen aufgesucht und nach Erlass eines entsprechenden Beschlusses durchsucht. Im Rahmen dieser Maßnahme konnten 13 Personen angetroffen werden. Im Übrigen wurden die Verdachtsmomente erhärtet und eine größere Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Insgesamt wurden circa 200 Ecstasy Tabletten, knapp 100g Amphetamin, eine Indoorplantage sowie eine Schreckschusswaffe samt Platzpatronen beschlagnahmt. Nachdem die Personalien der anwesenden Personen festgestellt wurden, wurde die Feier beendet. Gegen die Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

