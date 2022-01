Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Friedhofshecke in Birgel beschädigt

Birgel (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 24. Januar 2021 ------------------------------------------------------------

In der Zeit von Sonntag, 16. Januar bis Freitag, 21. Januar wurde ein Teil der Friedhofsumfriedung in Form von Heckenpflanzen in Birgel an der K72 durch einen bisher unbekannten PKW beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht bei der geschädigten Gemeinde gemeldet.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell