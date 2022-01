Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug am Amtsgericht Prüm beschädigt

Prüm (ots)

Prüm, 24. Januar 2022

Am Montag, 24.01.2022 wurde in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein auf dem Parkplatz des Innenhofes des Gerichtsgebäudes in Prüm abgestellter dunkel blauer Renault Twingo durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

