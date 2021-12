Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Bornum, Landstraße

02.12.2021, 06.50 Uhr bis 11.50 Uhr

Unbekannten Einbrechern nutzten am Donnerstagvormittag die Abwesenheit einer Hauseigentümerin aus, um in ein Einfamilienhaus in der Landstraße in Bornum einzubrechen. Über das Diebesgut ist derzeit nichts bekannt.

Die Hauseigentümerin machte sich am Donnerstagmorgen auf den Weg zur Arbeit. Mit Schrecken musste sie nach ihrer Rückkehr feststellen, dass in ihr Haus eingebrochen worden war. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich gegen 11.00 Uhr drei unbekannte Männer in der näheren Umgebung des Hauses auf. Ob diese Personen etwas mit dem Einbruch zu tun haben ist zur Zeit nicht bekannt. Es könnte sich auch um wichtige Zeugen handeln.

Personen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

