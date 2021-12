Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Papiercontainer an Kindertagesstätte angezündet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Sülfeld, Großer Winkel

02.12.2021, 02.48 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei gegen 02.48 Uhr von der Feuerwehr darüber informiert, dass in der Straße Großer Winkel in Sülfeld ein Papiermüllcontainer an einer dortigen Kindertagesstätte in Brand geraten war. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort und löschte den Brand ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach ersten Untersuchungen von Brandstiftung aus.

Von daher hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell