Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Polizei sucht Fahrradfahrer nach Unfall

Bad Segeberg (ots)

Am Montagmorgen (25.10.2021) ist es an der Kreuzung Hamburger Straße / Flottkamp in Kaltenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen, der nach der Kollision weitergefahren ist.

Die Fahrerin eines roten Toyota Prius befuhr um 07:40 Uhr die Hamburger Straße in Richtung Norden und beabsichtigte die Kreuzung zu überqueren, als ein bislang unbekannter Radfahrer von rechts aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Flottkamp die Fahrbahn querte und in die rechte Seite des Pkw fuhr.

Der jugendliche Radfahrer zwischen 15 und 17 Jahren soll nicht gestürzt sein und setzte seinen Weg im Anschluss in Richtung Flottkamp fort.

Er wurde als groß gewachsen und von schlanker Statur beschrieben. Weiterhin hatte er kurze Haare und fuhr auf einem dunklen Fahrrad.

Die Beamten des Polizeireviers Kaltenkirchen bitten sowohl den bislang unbekannten Radfahrer als auch mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter 04191 30880.

Ein etwa 15-Jähriges Mädchen hatte sich vor Ort an die Unfallfahrerin gewandt und erklärt, den Jungen zu kennen. Allerdings kam es zu keinem Personalienaustausch.

Entsprechend suchen die Ermittler auch das Mädchen als mögliche Zeugin.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell