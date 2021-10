Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Brand eines Pkw

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24.10.2021) ist es in der Küstriner Straße in Ellerbek zum Brand eines Pkw gekommen, zu dem die Kriminalpolizei Pinneberg nach Zeugen sucht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der brennende Pkw um 01:48 Uhr gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Pkw in voller Ausdehnung.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ellerbek gelöscht.

Es handelte sich um einen Seat Cupra Ateca, der vollständig zerstört wurde.

Beamte des Polizeireviers Rellingen beschlagnahmten das Fahrzeug, das durch einen Abschleppdienst abtransportiert wurde.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit können zur Ursache keine Angaben gemacht werden.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 40.000 Euro belaufen.

Die Ermittler bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell