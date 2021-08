Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Am Samstag gegen 19 Uhr sind Unbekannte in eine Schule in der Graf-Galen-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf. An einem anderen Gebäudeteil verschafften sich die Täter Zugang zu den Toiletten und verwüsten diese. Außerdem wurde eine Außenbeleuchtung aus der Verankerung gerissen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

