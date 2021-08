Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit geparktem Auto zusammengeprallt

Meschede (ots)

Am Samstagnachmittag prallte gegen 16.15 Uhr ein Radfahrer mit einem geparkten Wagen zusammen. Der Radfahrer fuhr die Warsteiner Straße entlang in Richtung Lagerstraße. Aus unbekannten Gründen kollidierte er mit dem Heck eines geparkten Autos. Der Mann stürzte und verletzte sich. Er flüchtete im Anschluss in Richtung Lagerstraße ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: - Ca. 60 Jahre alt - Ca. 160 - 165 cm groß - Hellblaues T-Shirt mit Streifen - Jeanshose - Korpulent Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

