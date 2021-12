Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht unbekannten EC-Karten-Betrüger

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerstraße

30.09.2021, 11.30 - 11.40 Uhr

Die Polizei Wolfsburg fahndet nach einem EC-Karten Betrüger. Am Donnerstagvormittag den 30. September 2021 wurde einem 87 Jahre alten Wolfsburger gegen 11.20 Uhr auf der Schillerstraße die Ec-Karte entwendet.

Ein unbekannter rempelte den Rentner zunächst an und beschmutzte dessen Kleidung mit Kaffee. Anschließend entschuldigte sich der junge Mann reinigte die verunreinigte Hose des Seniors und ging seines Weges.

Währenddessen entwendete der Unbekannte die Ec-Karte des älteren Herrn, der diese in seiner Hosentasche aufbewahrte.

Als der ältere Herr anschließend in seiner Wohnung war, bemerkte er den Verlust der Ec-Karte, ließ umgehend die Karte sperren, doch da war es schon zu spät.

Mit der gestohlenen Ec-Karte wurden zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr vier Abhebungen in einer Gesamthöhe von 1.880 Euro an zwei Geldautomaten in der Wolfsburger Innenstadt getätigt.

Die Ermittler der Polizei haben die Bildaufzeichnungen der Geldautomaten ausgewertet.

Danach war der Unbekannte männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt und hatte eine große Stirnglatze. Er trug eine dunkle Brille und war zur Tatzeit mit einem blauen Hemd und einer dunklen Trench Coat-Jacke mit zwei großen Brusttaschen bekleidet.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen den unbekannten Ec-Betrüger erkennen und bitte um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

