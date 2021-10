Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dahn/Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Bereits am Dienstag., 19.10.2021, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des SBK-Parkplatzes in Dahn, WeißenburgerStraße 16 ein Verkehrsunfall wobei ein bislang unbekannter PKW beim Vorbeifahren einen geparkten grauen PKW Audi A 3 streifte und an diesem den rechten Kotflügel beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Unfallflucht wurde erst am 21.10.2021 beanzeigt. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder unter Rufnummer 06391/916-0 entgegen./pidn

