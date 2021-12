Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Skoda und Seat entwendet - 25-Jähriger festgenommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hubertusstraße

01.12.2021, 21.00 Uhr - 02.12.2021, 00.00 Uhr

Wolfsburg, OT Kreuzheide, Feuerbachring

01.12.2021, 20.30 Uhr - 02.12.2021, 01.58 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag wurden ein Seat Terraco in der Straße Feuerbachring und ein Skoda Octavia in der Hubertusstraße entwendet. Dabei waren beide Fahrzeuge mit einem Keyless-Go System ausgestattet, welches durch die Täter überwunden wurde.

Der Seat Terraco wurde zwischen Mittwochabend 20.30 Uhr und Donnerstagmorgen 01.58 Uhr in der Straße Feuerbachring direkt vor einem Wohnhaus stehend entwendet. Gegen 01.58 Uhr wurde der Wagen mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht auf der Straße Kohlgärten, kurz vor der Einmündung zur Hubertusstraße durch die Polizei aufgefunden. Personen befanden sich nicht mehr im oder am Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Täter auf der Flucht gegen einen Bordstein gefahren und hatten dabei das linke Vorderrad derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war.

Am Donnerstagmorgen gegen 00:55 Uhr, erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei einen Einsatz in die Hubertusstraße. Hier wurde zwischen Mittwochabend 21.00 Uhr und Donnerstagnacht 00.00 Uhr ein ebenfalls direkt vor der Haustür eines Wohnhauses stehender Skoda Octavia RS entwendet.

Nur wenige Minuten nachdem die aufnehmenden Beamten den gestohlenen Skoda Octavia zur Fahndung herausgegeben hatten, wurde das Fahrzeug auf der A39 von einer Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei bemerkt. Der gestohlene Wagen war in Fahrtrichtung Süden unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Wolfsburg/Königslutter auf die A2 in Richtung Berlin.

Die Polizei zog mehrere Streifenwagen zusammen und konnte dem Fahrzeugführer an der Abfahrt Helmstedt-Ost Haltesignale geben, denen der Fahrzeugführer auch nachkam. Der Fahrer des gestohlenen Skoda Octavia RS, ein 25-Jähriger Osteuropäer, ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde ins Gewahrsam der Dienststelle nach Wolfsburg verbracht. Dort wurde bei dem 25-Jährigen ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, die im Klinikum Wolfsburg durchgeführt wurde. Auf Nachfrage, ob er einen Führerschein besäße, gab der Beschuldigte an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass zwischen beiden Diebstählen ein unmittelbarer Tatzusammenhang besteht.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell