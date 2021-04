Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

B36: Streifenwagen bei Unfallaufnahme von LKW gerammt

Schwetzingen (ots)

Am Dienstag gegen 10:20 Uhr fuhr ein LKW auf der B36 von Plankstadt kommend in Richtung A6 ungebremst auf einen Streifenwagen auf. Zuvor, gegen 10:00 Uhr, kam es zwischen zwei Autos zu einem Auffahrunfall, den die Beamten mit dem Streifenwagen absicherten. Ein LKW-Fahrer erkannte die Gefahrenstelle aus bislang unbekannter Ursache nicht rechtzeitig und fuhr ungebremst auf den Streifenwagen auf. Die Beamten waren mit der Unfallaufnahme beschäftigt und befanden sich nicht in ihrem Fahrzeug. Der LKW-Fahrer musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Hierbei ereignete sich ein dritter Unfall, wobei ein weiterer LKW, welcher die Unfallstelle passieren wollte, an der Leitplanke hängenblieb. Gegen 12:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B36 wieder vollständig befahrbar.

