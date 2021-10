Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: In Firma eingebrochen und Bargeld entwendet

Bei einem Öhringer Autoteilehändler brach Dienstagnacht ein Unbekannter ein. Gegen 22.45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm bei einer Firma im Verrenberger Weg gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten Einbruchspuren festgestellt, der Einbrecher war mit seiner Beute in Höhe von mehreren hundert Euro Bargeld bereits geflüchtet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Kontrolle über Roller verloren und verletzt

Ein Rollerfahrer verlor am Donnerstagnachmittag in Öhringen die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Der 66-Jährige fuhr gegen 16 Uhr vom Treffener Ring in Richtung Windischenbach, geriet ins Schlingern und stürzte. Er musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Pfedelbach: Steine in Kirchenfenster geworfen

Kirchenfenster wurden Ziel eines Steinewerfers in Pfedelbach. Zwischen Freitag, 24. und Mittwoch, 29. September, warf ein Unbekannter Kieselsteine gegen drei Fenster der Kirche in der Weststraße. Dabei gingen sowohl die äußeren Fensterscheiben, als auch die inneren Bleiglasscheiben zu Bruch. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter Telefon 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Kranstütze ragt in Gegenverkehr - Unfall mit Kettenreaktion

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Donnerstagvormittag bei Öhringen. Ein 43-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Lkw mit Kranaufbau auf der Landesstraße 1045 von Möglingen in Richtung Ohrnberg unterwegs. Während der Fahrt löste sich die linke Stütze des Krans und ragte seitlich über den Lkw hinaus in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 72-jähriger Traktorfahrer kollidierte mit der Stütze, wodurch diese komplett abriss und auf die Fahrbahn fiel. Dies wurde einer nachfolgenden 64-jährigen BMW-Fahrerin zum Verhängnis, sie fuhr gegen die Kranstütze. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell