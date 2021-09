Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Bofsheim: 28.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte

Zwei Pkw sind am Donnerstag gegen 7.15 Uhr zusammengeprallt. Ein 54-Jähriger war mit seinem Audi von Bofsheim kommend auf der Landesstraße unterwegs und wollte dieser nach links in Richtung Buchen folgen. Dabei missachtete er den Kia eines 33-Jährigen, welcher von Götzingen kommend in Richtung Bofsheim fuhr. Bei dem Frontalzusammenstoß erlitt der vermutlich nicht angeschnallte 54-Jährige schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro.

