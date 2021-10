Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.10.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A 81 / Tauberbischofsheim: Welpen gerettet

Eine Streife der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim hat am Donnerstagnachmittag zwei Hundewelpen an einem Rasthof auf der Bundesautobahn 81 gerettet. Eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung beobachtete den Verkehr am Rasthof "Ob der Tauber" zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern, wo gegen 17 Uhr ein VW-Bus auffiel. In dem mit mehreren Personen besetzten Fahrzeug wurde im Kofferraum, zwischen einigen Reisekoffern und Tüten, eine Hundebox entdeckt. Diese war nicht ordnungsgemäß gesichert, obwohl sich in dieser zwei crica zwölf Wochen junge Hundewelpen befanden. Die Box war verdreckt und die beiden Zwergspitze wirkten nicht ausreichend versorgt. Nach Abklärung mit den zuständigen Behörden nahmen die Beamten die Hunde in ihre Obhut und sie wurden am Freitag in das Tierheim Bad Mergentheim gebracht. Da der Fahrer und Besitzer des VW-Busses im Verdacht steht, die Tiere zum Verkauf nach Deutschland gebracht zu haben, muss er mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei warnt Personen, die an einem Kauf von Hunden aus dem Ausland interessiert sind, sich nur an renommierte Züchter zu wenden und sich vorher genau über die Gesamtumstände zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell