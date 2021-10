Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.10.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Urphar: Lkw von Fahrbahn abgekommen

Ein Lkw mit Anhänger ist am Mittwochnachmittag in Wertheim-Urphar von der Fahrbahn abgekommen und hat Sachschaden verursacht. Der 37-jährige Fahrer des Gespanns fuhr gegen 15 Uhr von Urphar in Richtung Eichel auf der Landesstraße 2310. Zwischen dem Ortsausgang Eichel und der dortigen Schleuse kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte die Leitplanke auf einer Länge von 100 Metern. Da der Boden durch Regen aufgeweicht war, konnte er seinen Lkw mit Anhänger nicht sofort wieder auf die Fahrbahn manövrieren. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro.

A 81 / Tauberbischofsheim: Viele Verstöße bei Lkw-Kontrolle

Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim hat am Mittwoch auf der Bundesautobahn 81 eine Lkw-Kontrolle durchgeführt. Im Zeitraum von 9 Uhr bis 12 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamte mehrere Lkw zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern. Das Ergebnis der Kontrolle waren zehn Verstöße gegen Sozialvorschriften, das Fahrpersonalgesetz und weitere Ordnungswidrigkeiten.

