Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Wallendorf und Biesdorf - Polizei sucht Zeug*Innen

Wallendorf-Biesdorf (ots)

Am gestrigen Dienstag, 25.01.2022, wurde der Polizei Bitburg bekannt, dass es in der Orchideenstraße in Wallendorf zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen ist. Eine oder mehrere bisher unbekannte Personen hatten versucht, über die Eingangstüre in das Haus einzudringen. Die Tatzeit konnte durch den Mitteiler nicht eingegrenzt werden, dürfte jedoch innerhalb der letzten drei Wochen liegen. Darüber hinaus wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in der Gaybach in Biesdorf am gestrigen Tag zwischen 08:00 Uhr und 20:55 Uhr zu einem vollendeten Tageswohnungseinbruch gekommen ist. Der oder die unbekannte/n Täter drangen durch ein Fenster ein und entwendeten einen hohen Bargeldbetrag. Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen besteht, ist derzeit Teil der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Zeug*Innen werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

