Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wittlich

Wittlich (ots)

Am 19.01.2022 im Zeitraum von 19:00 bis 22:30 Uhr wurde in der Straße "Im Grau" in Wittlich ein am Straßenrand geparkter PKW beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den vorderen Kotflügel sowie den Außenspiegel des geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell