Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mountainbike aus Garage entwendet

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zwischen dem 5. April (Montag), 20 Uhr und dem 6. April (Dienstag), 7.30 Uhr, in eine Garage an der Wilhelm-Classen-Straße ein und entwendeten dort ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls.

