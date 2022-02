Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/ Nach Unfall mit Hund: Besitzer gesucht

Coesfeld (ots)

Eine 65-jährige Autofahrerin aus Gescher ist am Dienstag (22.02.22) mit einem weiß-grauen Hund an der Rekener Straße zusammengestoßen. Gegen 5.15 Uhr war sie in Fahrtrichtung Coesfelder Innenstadt unterwegs. In Höhe Am Niesing kam es zum Unfall mit dem Hund. Das Tier lief weg. Am Auto entstand Sachschaden. Die Polizei Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell