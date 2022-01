Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hühnerschreck - Böller auf Federvieh geworfen

Rudolstadt (ots)

Ob absichtliche Tierquälerei oder unüberlegtes Handeln - letzten Endes war es ein erschreckendes Erlebnis für mehrere Hühner auf einem Grundstück in der Rudolstädter Schloßstraße. Unbekannte warfen am Samstag einen Böller, der unmittelbar neben den Tieren landete. Der Krach war so heftig, dass die Hühner vor Schreck erstarrten. Die Eigentümerin erstattete daraufhin Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung, dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sowie die Sprengstoffverordnung. Hinweise nimmt die Polizei in Salfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell