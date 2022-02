Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lohwall

Diebin stiehlt Geldbörse aus Handtasche - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 22.02.2022, gegen 14.45 Uhr, bemerkt eine 37-jährige Frau aus Düsseldorf in einem Bekleidungsgeschäft auf dem Lohwall in Dülmen, dass ihre Geldbörse sich nicht mehr in ihrer Handtasche befindet und entwendet worden war. Die Geldbörse wird kurz darauf vom Personal des Geschäftes gefunden.

Bei Tatausführung wurde eine Kleidungsstück des Geschäftes so über die Handtasche der Geschädigten gehalten, dass Unbeteiligte den Diebstahl nicht bemerken konnten.

Aus der Geldbörse fehlten nach Auffinden 170,- Euro Bargeld.

Die Täterin und ihre vermutliche Mittäterin können wie folgt beschrieben werden:

1. Haupttäterin:

- 20-30 Jahre alt - ca. 165 cm groß - schlanke Statur - dunkle Haare - bekleidet mit grauer Jacke, grauer Strickmütze mit Perlenbesatz im Stirnbereich, weißem Schal, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen,

führte eine schwarze Umhängetasche mit

2. vermutliche Mittäterin

- 35-45 Jahre alt - ca. 165 cm groß - schlanke Statur - dunkle Haare - bekleidet mit blauer Jacke, grauer Hose, schwarzen Schuhen, grauer Strickmütze und einem hellen (beigen) Schal

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell