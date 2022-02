Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: 19-Jähriger nach Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (13.02.2022) nahmen Beamte der Bonner City-Wache einen mutmaßlichen Einbrecher in der Südstadt fest:

Zur Tatzeit gegen 01:40 Uhr hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Arndtstraße verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrgenommen. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass die Haustüre aufgebrochen und der Flur durchwühlt worden war. Mehrere Streifenwagenbesatzungen eilten sofort zur Fahndung in das Umfeld des Tatortes. Hierbei konnte ein 19-Jähriger in Tatortnähe gestellt werden. Bei ihm fanden die Beamten neben Einbruchwerkzeugen auch Diebesgut aus dem Einfamilienhaus. Einer weiteren, mutmaßlich tatbeteiligten Person gelang die Flucht in Richtung der Kaiserstraße.

Der 19-Jährige, der nach ersten Ermittlungen bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist und derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahm die Kriminalwache die weiteren Ermittlungen gegen ihn. Am Sonntagnachmittag wurde er auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ.

Erneut führte ein schneller Notruf zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell