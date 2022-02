Polizei Bonn

POL-BN: Raubüberfall auf Schmuckgeschäft in Bonn-Plittersdorf - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

Am 10.02.2022, gegen 17:45 Uhr, überfielen zwei maskierte Täter ein Schmuckgeschäft auf der Kennedyallee in Bonn-Plittersdorf. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand betraten die maskierten Täter gegen 17:45 Uhr den Geschäftsraum. Sie bedrohten die allein anwesende Angestellte mit einer Pistole und forderte die Öffnung des Tresorbereiches. Ihre Beute packten sie in eine mitgeführte Tasche. Die Räuber verließen den Tatort schließlich in unbekannte Richtung. Neben Schmuck und Bargeld in noch nicht abschließend geklärtem Umfang entwendeten sie auch einen Schlüsselbund. Die Angestellte blieb nach den ersten Feststellungen körperlich unverletzt. Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale bekannt sind:

Täter 1:

- ca. 170cm - dunkle Augenfarbe - dunkler Teint, südeuropäisch - langsame Sprache - Handschuhe - schwarze Stoffschuhe mit aufgesticktem grauen/dunklen Logo - Sprache: deutsch ohne Akzent/Dialekt

Täter 2:

- 180-185cm - grüne, schmutzige Hose wie aus dem Baumarkt - schwarze, abgenutzte Lederschuhe - hellbraune Handschuhe aus Kunstleder - Sprache: deutsch ohne Akzent/Dialekt

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen und fragt:

Wer hat in dem Zeitraum zwischen 17:30 und 18:00 Uhr Beobachtungen im Bereich der Kennedyallee gemacht, die mit dem geschilderten Raub in einem Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt nehmen das KK 13 und die Kriminalwache unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell